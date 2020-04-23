Анастасия Лях .23 апреля, 2020 10

Студия Sony приобрела права на адаптацию японской манги «Ванпанчмен» и наняла сценаристов приключенческого фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей», пишет The Hollywood Reporter.

«Ванпанчмен» (на английском One-Punch Man, что в переводе означает «Человек одного удара») — японский интернет-комикс , публикуемый в сети с 2009 года. Его действие разворачивается на неназванной планете, похожей на Землю, где бесчинствуют таинственные монстры, вызывающие катастрофы. Для борьбы с вредителями меценаты создают Ассоциацию героев, которые ранжируются от класса C до класса S в зависимости от репутации и способностей. Центральный персонаж — бывший клерк по имени Сайтама, который с детства мечтал стать супергероем.

В 2015 году на японском телевидении стартовал аниме-сериал , основанный на манге про Ванпанчмена. В 2019-м вышел его второй сезон.

Что касается проекта Sony, это будет полнометражная игровая экранизация. В ближайшее время Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер приступят к написанию сценария. Дата релиза картины пока не называется.