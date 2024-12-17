sonyazhytkova .17 декабря, 2024 8

Проєкт планують розвивати як багатосезонний серіал, який охопить п’ять книг основної серії: "Кров і попіл", "Королівство плоті й вогню", "Корона кісток", "Війна двох королев" та "Душа з попелу й крові".

Сюжет книг розповідає про Поппі — дівчину, яка з народження була обрана для важливої місії, здатної змінити долю всього королівства. Готуючись до дня своєї Вознесенності, Поппі мріє боротися з ворогами, що зруйнували її родину, замість того, щоб слідувати суворим божественним правилам. Але її вибір давно зроблений за неї. Коли ж у житті Поппі з’являється Гоук — загадковий охоронець із золотавими очима, — її обов’язок переплітається з бажаннями. І це лише початок боротьби не лише за серце, а й за життя, адже світ навколо неї починає руйнуватися.

Дженніфер Л. Арментраут — одна з найбільш продаваних авторок за версією The New York Times. Вона пише як для підліткової аудиторії, так і для дорослих, використовуючи псевдонім Дж. Лінн. Її творчий доробок також включає популярні серії "Угода", "Люкс", "Темні елементи", "Ковенант" та "Вікд".

У 2015 році письменниця дізналася про діагноз пігментний ретиніт — рідкісне генетичне захворювання, яке поступово призводить до втрати зору. З того часу вона активно займається просвітництвом щодо різних форм сліпоти, поєднуючи це з любов’ю до письменництва, яку не планує полишати.

Джерело: Deadline