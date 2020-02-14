Только вчера мы писали о новом секретном совместном проекте студий Sony и Marvel, а сегодня издание Geek Tyrant утверждает, что этим проектом станет экранизация комикса про Женщину-паука.

Эта супергероиня впервые появилась на страницах марвеловских комиксов в 1977 году, а после получила собственную серию. Под маской Женщины-паука в разное время скрывались разные героини, от Джессики Дрю до возлюбленной Питера Паркера Гвен Стейси из альтернативной вселенной.

Ни одна из киностудий информацию пока что не подтвердила. Напомним, вчера мы писали о том, что новый загадочный проект Sony и Marvel выйдет на экраны в октябре 2021 года, спустя пару месяцев после релиза третьего «Человека-паука» с Томом Холландом.