Анастасия Лях .14 февраля, 2020 4

Только вчера мы писали о новом секретном совместном проекте студий Sony и Marvel, а сегодня издание Geek Tyrant утверждает, что этим проектом станет экранизация комикса про Женщину-паука .

Эта супергероиня впервые появилась на страницах марвеловских комиксов в 1977 году, а после получила собственную серию. Под маской Женщины-паука в разное время скрывались разные героини, от Джессики Дрю до возлюбленной Питера Паркера Гвен Стейси из альтернативной вселенной.