Анастасия Лях .21 мая, 2020 3

Как сообщает Variety, студии объединили усилия в работе над новым загадочным проектом по вселенной Человека-паука . И уже даже наняли режиссера, вернее постановщицу.

Таинственным фильмом займется С. Дж. Кларксон, британская постановщица телевидения, работавшая над сериалами «Герои», «Доктор Хаус», «Декстер», «Дурнушка», «Джессика Джонс», «Защитники». Полным метром Кларксон займется впервые.

По слухам, речь идет о сольном проекте про Мадам Паутину. Это марвеловская супергероиня из вселенной Питера Паркера, которая обладает телепатическими сверхспособностями и помогает Человеку-пауку в его борьбе с преступностью Нью-Йорка .

И опять же по слухам, на главную роль рассматриваются Эми Адамс и Шарлиз Терон.