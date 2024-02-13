sonyazhytkova .13 февраля, 2024 9

Після ретельного пошуку нового Karate Kid компанія Sony Pictures вибрала Бена Ванга для головної ролі у наступному фільмі.

У новому фільмі також зіграють Джекі Чан і Ральф Маккіо, що повторять свої ролі з попередніх стрічок.

Деталі сюжету в цей момент залишаються таємницею, окрім того, що дія відбуватиметься на Східному узбережжі і зосереджується на підлітку з Китаю, який знаходить силу та напрямок завдяки бойовим мистецтвам від наставника.

Режисером є Джонатан Ентвісл, сценарій пише Роб Лібер. Продюсером виступає Карен Розенфельт, а прем'єра фільму запланована на 13 грудня 2024 року.

Ванг відомий своєю проривною роллю у серіалі Disney+ "Американець китайського походження", у якому також зіграли Мішель Йео. Він представлений агентством Stewart Talent, Artists First та Schreck Rose.

Джерело: Deadline