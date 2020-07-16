Что-то странное происходит с экранизацией видеоигры Uncharted. Теперь совершенно непонятно, стартовал съемочный процесс или нет.

Вчера мы писали, что актер Том Холланд, исполнитель главной роли в предстоящем проекте «Неизведанное: Удача Дрейка», написал в соцсетях о начале съемок, а именно выложил фото с изображением именного стула своего персонажа и подписал его словами «день первый».

Сегодня же руководство студии Sony поспешило опровергнуть информацию Холланда. Как пишет IGN, представители компании заверили, что продакшен не начался, что старт съемок действительно ожидается в ближайшее время и они возлагают всяческие надежды, что он таки состоится, но пока что пост Холланда является фальстартом.

Словом, теперь непонятно, что же произошло. Актер зачем-то ложно обнадежил фанатов, или же студия решила скрыть начало производственного процесса, чтобы сохранить подробности проекта в секрете (напомним, Том Холланд прославился как наибольший спойлерщик среди голливудских звезд).