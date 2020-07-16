Анастасия Лях .16 июля, 2020 6

Что-то странное происходит с экранизацией видеоигры Uncharted. Теперь совершенно непонятно, стартовал съемочный процесс или нет.

Вчера мы писали, что актер Том Холланд, исполнитель главной роли в предстоящем проекте «Неизведанное: Удача Дрейка», написал в соцсетях о начале съемок, а именно выложил фото с изображением именного стула своего персонажа и подписал его словами «день первый».

Сегодня же руководство студии Sony поспешило опровергнуть информацию Холланда. Как пишет IGN, представители компании заверили, что продакшен не начался, что старт съемок действительно ожидается в ближайшее время и они возлагают всяческие надежды, что он таки состоится, но пока что пост Холланда является фальстартом.