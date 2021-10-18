Таня Гончаренко .18 октября, 2021 12

Во вреся онлайн-мероприятия DC Fandome был презентован первый полноценный трейлер супергеройской картины "Бэтмен" от режиссера Мэтта Ривза.

Главную роль исполнил звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон.

Видео, снятое в мрачных тонах, показывает, как Роберт Паттисон в роли Бэтмена улетает на Бэтмобиле в языках пламени. На фоне виднеется горящий автобус.

Режиссер заявил, что планирует раскрыть историю Готэма с совсем иной стороны. "У Бертона были очень, очень театральные, яркие декорации, и у Нолана была своя версия, которую он показал в фильме "Бэтмен: начало", и это... отчасти Чикаго, отчасти Питтсбург. А то, что мы пытаемся сделать, - это показать вариант, который вы раньше не видели" - высказался Ривз.

Таже, постановщик отметил, что картина расскажет о ранних годах не только Бэтмена, но и других персонажей комиксов — Женщины-кошки, Загадочика и Пингвина.

Премьера запланирована на 3 марта 2022 года.