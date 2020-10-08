Анастасия Лях .8 октября, 2020 5

Титулованный сценарист Аарон Соркин, который с недавних пор сам взялся за режиссуру, готов написать продолжение биографической драмы «Социальная сеть», посвященной Фейсбуку и его основателю Марку Цукербергу.

Об этом Соркин рассказал в подкасте Happy Sad Confused. По словам сценариста, он очень хочет написать сиквел и раскрыть в нем «темную сторону Фейсбука». Если сценарий состоится, то в его основу ляжет книга Роджера МакНэми, который был инвестором Фейсбука на ранних стадиях развития проекта.

Также Соркин отметил, что продюсер первого фильма Скотт Рудин уже дал свое согласие. Теперь дело за актерами, в частности Джесси Айзенбергом, который играл Цукерберга, и режиссером Дэвидом Финчером. Впрочем, Соркин мог бы и сам взяться за постановку.