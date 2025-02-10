sonyazhytkova .10 февраля, 2025 8

Джастін Маркс, один із творців шоу, поділився, що сценарії всіх десяти епізодів другого сезону вже готові, і команда повністю готова до старту зйомок.

"Ми вже закінчили роботу над фіналом і тепер можемо переходити до підготовки зйомок. Ми дуже раді новому етапу, хоча з нетерпінням чекаємо, щоб здивувати глядачів великими поворотами вже з першого епізоду другого сезону", — поділився Маркс, говорячи на церемонії вручення премії Critics Choice.

Перший сезон "Сьоґуна" вразив глядачів, отримавши ідеальний рейтинг на Rotten Tomatoes, 18 премій Еммі та чотири Золотих глобуси. Тепер творці серіалу ставлять перед собою амбіційне завдання — повторити цей успіх у другому сезоні. Джастін Маркс, один із авторів шоу, обіцяє, що нові епізоди будуть ще більш захоплюючими, особливо для таких акторів, як Хіроюкі Санада, який сподівається, що його персонаж, лорд Торанаґа, стане лідером Японії.

Другий сезон обіцяє нові інтриги та несподівані повороти. Хоча Торанаґа ще не здобув повного контролю над країною, його шлях до вершини влади обіцяє бути сповненим випробувань. Зйомки стартують цієї осені, і вже зараз відомо, що в нових епізодах частина акторів із першого сезону повернеться, а з’являться й нові обличчя, які принесуть ще більше напруження та динаміки у розвиток подій. Очікується, що другий сезон принесе не лише нові виклики для головних героїв, але й глядачів чекає чимало несподіваних поворотів, які розкриють ще більше таємниць Торанаґи та його боротьби за владу.

Джерело: Gamesradar