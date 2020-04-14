Анастасия Лях .14 апреля, 2020 6

Режиссер Гор Вербински, удостоенный «Оскара» за вестерн-анимацию «Ранго», вышедшую в 2011 году, готовит мультипликационный проект для потокового сервиса Netflix, сообщает DiscussingFilm.

О проекте пока ничего неизвестно, кроме того что создан он будет с помощью компьютерной графики. Гору Вербински принадлежит идея сюжета, а помимо режиссерских функций он возьмет на себя и роль продюсера. Съемки запланированы на конец текущего года.

Напомним, что последней режиссерской работой Вербински, подарившего нам в числе прочего «Пиратов Карибского моря», является детективный хоррор «Лекарство от здоровья» с Дэйном ДеХааном, вышедший в 2016 году и получивший смешанные отзывы.