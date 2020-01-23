Анастасия Лях .23 января, 2020 5

Как сообщает Deadline, Дж. Дж. Абрамс, на счету которого фантастические франшизы «Звездный путь» и «Звездные войны», назначен куратором проектов, посвященных Темной Лиге справедливости.

Напомним, Темная Лига справедливости — это команда антигероев из дисишной комикс-вселенной , противопоставляемая Лиге справедливости, состоящей из супергероев. В состав темной версии входят такие персонажи, как Джон Константин, Мадам Ксанаду, Мертвец и другие.

Студия Warner уже неоднократно пыталась развить эту альтернативную сторону дисишного наследия, но все никак не получалось. Теперь же, когда у руля стоит такой кит, как Абрамс, дело наверняка сдвинется с мертвой точки довольно быстро.

Речь идет о проектах как для большого экрана, так и для малого.