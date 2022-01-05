Анастасия Лях .5 января, 2022 4

Видеопиратство, к сожалению, по-прежнему процветает и сильно бьет по карманам киностудий и мувимейкеров.

Как пишет Screen Rant, студии Disney и Marvel лишились 600 миллионов долларов из-за пиратских копий «Черной вдовы». Одновременный выпуск фильма в кинотеатрах и на стриминге Disney+ привел к тому, что на торрентах моментально появились пиратские копии хорошего качества. В итоге «Черная вдова», вышедшая 9 июля 2021 года, уже к августу была нелегально скачана более двадцати миллионов раз.

Если бы это были легальные просмотры на платформе Disney+, где доступ к картине стоил тридцать долларов, получилось бы 600 миллионов долларов, которые уплыли из кошелька продюсеров.