Анастасия Лях .5 ноября, 2020 5

После премьеры нового фильма Роберта Земекиса в Сети разгорелся скандал. В итоге руководству студии Warner пришлось извиниться перед всеми инвалидами, пишет Deadline.

Предметом дискуссии оказалось новое изображение ведьм в фильме. Напомним, «Ведьмы» — адаптация одноименного романа Роальда Даля, который ранее уже был перенесен на экран режиссером Николасом Роугом в 1990 году. В картине Земекиса ведьмы изображены с трехпалыми руками и ногами-обрубками без пальцев (второе соответствует литературному первоисточнику, а вот руки ведьм у Даля были описаны по-другому : как костлявые кисти с кошачьими когтями).

Сообщество инвалидов, в частности паралимпийцев, возмутилось тем, что в ремейке Земекиса ведьмы были показаны трехпалыми. Это, по их мнению, прямая отсылка к такому врожденному физическому недугу, как эктродактилия (аномалия развития стоп и кистей). И якобы ненормально, что из-за фильма инвалиды в восприятии детей будут ассоциироваться с чудовищами.

В итоге представитель Warner заявил, что студия «сожалеет о неумышленно нанесенном оскорблении». Пока что этим скандал и закончился (в суд иск о нанесении морального ущерба никто не подавал).