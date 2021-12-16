Таня Гончаренко .16 декабря, 2021 8

Поклонников сериала "Спленица" ожидает ещё одно молодежное шоу основанное на книгах Френсин Паскаль "Школа в Ласковой долине" - сообщает Deadline

Сценарий напишет сценаристка и продюсер "Сплетницы" Эшли Вигфилд. Сериал носит название "Ласковая долина".

Сюжет разворачивается вокруг девушки-подростка чья пропавшая сестра-близнец внезапно возвращается домой. Конкуренция, ревность и соперничество между девушками обостряется до предела. Смогут ли они найти компромисс и достигнуть прощения и примирения?

На созданием проекта работают Джош Шварц и Стефани Сэвадж - те самые, которые превратили "Сплетницу" в самый популярный сериал среди молодежи.

О дате выхода "Ласковой долины" пока информации нет.