sonyazhytkova .24 декабря, 2023 5

Криза у фільмі "Scream VII" наростає, оскільки режисер Крістофер Лендон оголосив, що відмовився від проєкту - "Робота мрії стало кошмаром!".

Ситуація навколо фільму "Scream VII" виглядає дуже критично, оскільки режисер Крістофер Лендон оголосив, що він більше не бере участі в проєкті. У своєму повідомленні він визнав свій досвід як "роботу мрії, яка швидко перетворилася на кошмар", додаючи, що хоча він ділиться цією інформацією лише зараз, фактично він покинув проект тижні тому.

Через місяць після відставки Мелісси Баррера та подальшого відходу Дженни Ортега, стало відомо, що режисер покинув проект. За часовими рамками, вказаними у його заяві, Лендон вийшов зі зйомок прямо після Ортеги. Це свідчить про те, що ситуація в продакшні виявилася набагато складнішою, ніж вважалося раніше. У своєму пості в X/Twitter він написав:

"Думаю, зараз саме такий час оголосити, що я офіційно покинув "Scream 7" тижні тому. Це когось розчарує і когось порадує. Це була робота мрії, яка перетворилася на кошмар. І моє серце ламалося за всіх, хто був втягнутий. Усіх. Але настав час рухатися вперед. Мені немає нічого додати до розмови, окрім того, що я сподіваюся, що спадок Веса прославиться і підніметься вище шуму поділеного світу. Те, що вони створили Кевін і Вес, є щось неймовірне, і я був вдячний навіть за найкоротший момент, проведений у їхньому світі".

Після відродження франшизи "Scream" у 2022 році та успіху "Scream VI" на початку року, здавалося, що франшиза нестримно наростає з новими лідерами та оновленим підходом до вбивчого періоду Гостфейса. Однак зараз продовження знаходиться в стані такого хаосу, що можна сумніватися, чи "Scream VII" коли-небудь відновиться.

Джерело: Мovieweb