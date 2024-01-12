sonyazhytkova .12 января, 2024 3

Початково планувалося, що "Екзорцист" вийде у квітні 2025 року, але тепер відмінено його релізну дату, оскільки студія Universal шукає нового режисера.

За інформацією від Deadline, Грін вийшов із проєкту, щоб сконцентруватися на своєму новому фільмі з Беном Стіллером, "Лускунчик", а також на четвертому сезоні "The Righteous Gemstones" на HBO. Пошук нового режисера розпочато, і Universal вже вирішили видалити фільм із запланованої дати виходу - 18 квітня 2025 року. На його місце призначено прем'єру біографічної стрічки про Майкла Джексона від Lionsgate, "Майкл".

На даний момент дата виходу сиквелу залишається невизначеною. У липні 2021 року студії Universal та Blumhouse придбали права на франшизу "Екзорциста" від Morgan Creek за рекордні $400 мільйонів. Початково планувалося розпочати зйомки нової трилогії з метою повторення успіху "Хеллоуїн", що принесла практично $500 мільйонів у світовому прокаті за три фільми під керівництвом Гріна. Угода з Universal також передбачала використання прав на інтелектуальну власність у тематичних парках та заходах до Хеллоуїну, розробку брендінгу, а також викуп прав на талант та винагородження. Втім, з огляду на поточні події, реалізація цих амбітних планів на даний момент залишається під великим питанням.

Джерело: Мovieweb