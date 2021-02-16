Анастасия Лях .16 февраля, 2021 10

Журнал Entertainment Weekly пишет, что режиссер «Черного клановца» и «Пятеро одной крови» готов поставить один из марвеловских блокбастеров.

Нет, студия пока что не делала Спайку Ли никаких предложений. Но после этого интервью вполне может сделать. Режиссер заявил, что вырос на комиксах про Человека-паука и никогда не любил дисишные истории, которые считал «лишенными вкуса». Так что если боссы Marvel надумают позвать его в постановщики, он не то чтобы не глядя согласится, но однозначно рассмотрит предложение.