Анастасия Лях .18 марта, 2021 5

Режиссер фильма «Пятеро одной крови» высказал недовольство тем фактом, что его картина была проигнорирована киноакадемиками. Об этом Спайк Ли написал в своем Инстаграме.

Отметим, что антивоенная драма «Пятеро одной крови» согласно оскаровским прогнозам считалась одним из наиболее вероятных участников предстоящей гонки, в частности за звание лучшего фильма года. Но в итоге лента удостоилась всего одной номинации — за лучшую музыку.

Спайк Ли в числе прочего возмутился отсутствием в актерской номинации Делроя Линдо, исполнившего в «Пятеро одной крови» одну из ключевых ролей. Свое негодование кинематографист выразил в протестной кампании под названием «Нас обокрали (снова!)», продолжившей тему «Оскар такой белый». Его поддержал режиссер оскароносного «Лунного света» Барри Дженкинс.

Стоит отметить, что в этом году в категории «лучший актер» фигурируют всего двое белых номинантов: Энтони Хопкинс и Гари Олдман. Остальные трое претендентов (Риз Ахмед, Чедвик Боузман и Стивен Ян) являются цветными.