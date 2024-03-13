sonyazhytkova .13 марта, 2024 6

Лоренс Ендріс, який працював над серіалами "Синя кров", "Надприродне" та "Як уникнути покарання за вбивство", також виступав у ролі виконавчого продюсера у всіх трьох, став обвинуваченим у сексуальних насильствах після того, як чоловік заявив, що Ендріс підкинув йому наркотики та зґвалтував.

За повідомленням "Los Angeles Times", 66-річного Ендріса звинувачують у шести злочинних діях, включаючи сексуальну агресію проти жертви, яка була позбавлена здатності протистояти через використання наркотичних речовин. Обвинувачення також стосуються орального та анального сексу з нетверезою особою.

Згідно із даними Hollywood Reporter, підтверджено обвинувачення проти Ларрі Ендріса. Він був арештований поліцією Лос-Анджелеса в серпні і зараз перебуває під заставою у 150 000 доларів. Ендріс відмовився визнати вину й очікує попереднього слухання, призначеного на 17 квітня. Наразі він недоступний для коментарів.

Ветеран збройних сил, якого в судових документах згадують як Джона Доу, нещодавно розповів каналу ABC 7, що познайомився з Лоренсом Ендрісом у програмі для письменників. Чоловік, чиє обличчя затемнене, а голос змінений, стверджує, що Ендріс намагався встановити з ним контакт та взяв на себе роль наставника. Він повторно наголосив Ендрісу, що є гетеросексуальним.

У червні 2022 року Ендріс запросив його на випити, а потім, за його словами, "додав до одного з моїх напоїв щось, відвів до свого місця, і тоді... Я не можу навіть вимовити це слово. Вибачте, я не можу сказати це". Чоловік негайно звернувся до поліції Лос-Анджелеса із підозрами щодо цього нападу. Він сподівається, що інші потенційні жертви вийдуть на світло, наголошуючи, що "у всіх вас є голос, він не відібрав це у вас".

Лоренс Ендріс працював у галузі протягом трьох десятиліть. Він займав посаду віце-президента програмування в Фонді Письменницької Гільдії та регулярно виступав як гість на подкастах та інших семінарах, де надавав поради молодим письменникам.



Один з учасників у Twitter у 2019 році поділився своїми враженнями: "Деякі з найкращих кар'єрних порад я коли-небудь чув від Ларрі Ендріса, видатного письменника/продюсера/особистості, це - не будь дурнем...".

Джерело: Hollywoodreporter