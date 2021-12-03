Анастасия Лях .3 декабря, 2021 9

Стивен Спилберг разрабатывает сразу несколько проектов в жанре вестерна. Как минимум один из них он планирует снять лично.

Легендарный голливудский режиссер и продюсер раньше часто говорил, что единственный жанр, в котором ему не удалось поработать, — это мюзикл. Но затем Спилберг решил сделать ремейк «Вестсайдской истории».

Теперь Спилберг вспомнил, что вестерн также прошел мимо него. И сейчас постановщик намерен заполнить этот пробел. В разработке находятся сразу несколько сценариев, но пока неизвестны ни сюжеты проектов, ни количество, которое пойдет в непосредственный продакшен.