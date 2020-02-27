Стивен Спилберг не будет режиссером пятой части приключенческой франшизы о лихом искателе древностей и острых ощущений. Но оставит за собой функции исполнительного продюсера, сообщает Variety.
Такое решение принял сам Спилберг, заявив, что франшиза нуждается в свежей крови, то есть в более молодом талантливом постановщике. В настоящее время студия Disney рассматривает кандидатуру Джеймса Мэнголда, снявшего последний фильм о Росомахе «Логан» и прошлогодний спортивный байопик «Форд против Феррари», получивший номинацию на «Оскар».
Харрисон Форд
Релиз «Индианы Джонса 5» запланирован на лето 2021 года.