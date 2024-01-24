sonyazhytkova .24 января, 2024 10

На Max у 2024 році вийде "Рік та Морті: Аніме", і тепер фанати можуть розглянути новий вигляд першого сезону.

Раніше цього року шанувальникам популярної анімації було представлено перший погляд на новий серіал, заснований на популярній парі. Тепер з'явився новий відрізок зі свіжими кадрами з "Рік та Морті: Аніме". Це спільний про'кт Adult Swim та Telecom Animation Film, аніме-серіал вийде в ефір на Adult Swim та Max у 2024 році.

Анімаційне шоу було замовлене минулого року. Відзначено, що це самостійний проєкт, не пов'язаний безпосередньо з основним сюжетом, але зберігає схожі теми та гумор. Рішення продовжити серіал виникло після успішних короткометражок, таких як "Рік та Морті проти Геноцидера", що здобули популярність серед фанатів. Режисер Такасі Сано (автор "Tower of God") повертається для роботи над серіалом після короткометражних проєктів.

Сам Сано відзначив у заяві:

"Багатовимірні витівки Ріка і компанії ставлять випробування перед сімейними зв'язками, але завжди призводять до їхнього вдосконалення. Це надихаюче видовище, і Джеррі - не виняток. Я вдячний за можливість розповісти нову історію про цю неймовірну сім'ю. Сподіваюся, вам сподобаються їх пригоди!".

Джерело: Мovieweb