sonyazhytkova .28 ноября, 2023 10

Девід Харбор висловлює свої враження щодо значущості взаємин між персонажами Червоного Стража та Єлени Бєлової у кінострілі "Thunderbolts".

"Thunderbolts" - один із майбутніх фільмів у всесвіті кіномарвелів, не лише представить новий гурт героїв у франшизі, але й дослідить життя кожного з них, включаючи минуле, що об'єднує Алексея Шостакова (Червоний Страж), якого грає Девід Харбор, і Єлену Бєлову, виконану Флоренс П'ю.

Зірка "Дивних Див" та головний герой "Хеллбою" приєднався до MCU в 2021 році, у фільмі "Чорна вдова", приквел якого розкриває походження персонажа, якого грає Скарлетт Йоханссон. І хоча цей фільм показав багато з життя Єлени і Алексея, ще залишається розкрити темне минуле, яке об'єднує цих двох героїв.

Під час святкового гала BoxLunch, ScreenRant спілкувався з Харбором про його повернення до франшизи, в результаті чого актор натякнув на глибоке розкриття минулого обох персонажів та їх спільного часу на Середньому Заході:

"У їхньому минулому є чимало невідомого. Режисер Джейк доклав великих зусиль, щоб детально розкрити, як вони жили в Мідвесті, коли займалися шпигунською справою. Ці подробиці виявляються захопливими та естетичними, як, наприклад, в "Чорній вдові", коли звучала пісня "American Pie". Взаємини з персонажем Флоренс для мене – це справжні труднощі. Вона не переносить його, але з іншого боку, вона потребує його, оскільки почуває себе "неповною", і він може допомогти. Це завжди захоплююче, оскільки відносини не завжди обираються. Іноді це люди, які нам насправді потрібні. Це, на мою думку, чудово оживить фільм".

Джерело: Мovieweb