sonyazhytkova .22 февраля, 2024 12

Студія вирішила, що їхній наступний проєкт "The Crow" готовий до виходу в прокат, тому немає потреби поспішати з випуском "Ballerina", а зосередитися на тому, щоб зробити його ще кращим.

Затримка фільму "Ballerina" приверне увагу, проте, за інсайдерською інформацією від Lionsgate, її причина - додаткові сцени екшну, які режисер Чед Стегелскі з "John Wick" допомагатиме знімати. Ці роботи відбуватимуться за участю режисера "Ballerina" Леном Вайзманом.

У фільмі зіграють Ана де Армас у ролі учениці в мистецтві вбивства, за традиціями Руських Рома. Також у картині з'являться Анджеліка Хьюстон, Габріель Бирн, покійний Ланс Реддік, Каталіна Сандіно Морено, Норман Рідус, Іен Макшейн та Кіану Рівз, відомий за роллю у фільмі "Wick".

Запуск "Ballerina" відбувся наприкінці 2022 року. Фільм став частиною культової франшизи "Wick", над якою працює команда від Thunder Road, до складу якої входять Чед Стегелскі, Базіл Іванік та Еріка Лі. Серія славиться своїм вражаючим екшном, широким спектром каскадерських трюків та боїв з участю Кіану Рівза. Четвертий фільм, "John Wick: Chapter 4", є найбільш прибутковим зі зборами у розмірі 440 мільйонів доларів по всьому світу.

Джерело: Нollywoodreporter