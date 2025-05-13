Спіноф культового "The Office" вже на горизонті — у грі улюблений герой, а перший погляд уже тут!

sonyazhytkova .13 мая, 2025 10

NBC і Peacock презентували перші кадри нового спінофу "The Office" — комедійного серіалу "The Paper", що з’явиться вже у вересні. Головна родзинка? У кадрі — знайоме обличчя з оригіналу, яке точно викличе хвилю ностальгії в серцях фанатів.

Події нового шоу розгортатимуться в тому ж всесвіті, що й "The Office", але з нового ракурсу — цього разу головними героями стануть не офісні працівники, а знімальна група, яка колись документувала життя в Dunder Mifflin. У пошуках нового сюжету вони натрапляють на старовинну газету з Толедо під назвою "The Truth Teller", яку намагається реанімувати завзятий видавець.

У першому оприлюдненому кадрі ми бачимо Домналла Ґлісона ("Зоряні війни: Скайвокер. Схід") на столі посеред офісу, а поруч — добре знайоме обличчя: Оскар Мартінес (Оскар Нуньєс), бухгалтер з Dunder Mifflin, якого, схоже, доля занесла з Пенсильванії до Огайо. Як саме? Поки загадка. Але це точно буде весело.

До акторського складу також увійшли: Сабріна Імпаччаторе ("Білий Лотос"), Челсі Фрей ("Список мрій"), Мелвін Ґреґґ ("Американський вандал"), Гбемісола Ікумело ("Black Ops"), Рамона Янг ("Я ніколи не..."), Тім Кі, Алекс Едельман, Трейсі Леттс, а також цілий список нових облич.

Схоже, що офісний гумор, як і добра кава в кімнаті відпочинку, ніколи не виходить з моди. А якщо ще й повертається Оскар — чекаємо на сарказм, мовчазні погляди в камеру і той самий незграбний вайб, від якого так тепло на серці. Скобочки відкриті: (це може бути дуже весело).

Джерело: Gamesradar