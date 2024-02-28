sonyazhytkova .28 февраля, 2024 8

З'явився трейлер музичної документальної стрічки, що вразить справжніх поціновувачів року.

Лайл Ловетт, ZZ Top, Семмі Хагар, Мелісса Етерідж та інші розмовляють про класичне рок-радіо та легендарну станцію KLOL у свіжому документальному фільмі про музичну історію. Зміни в кінематографічній сфері спостерігалися паралельно із змінами у музичній індустрії. Старі методи розповсюдження були порушені завдяки технологічному прогресу, а цифрові стрімінгові платформи, такі як Spotify або Netflix, відіграли велику роль у цьому процесі.

Радіо, так само як і кабельне телебачення, постраждало від цих змін, особливо рідкісні рок-радіостанції, які мали великих ведучих, широку аудиторію та особливе значення у музичній індустрії. Серед них була Хьюстонська станція 101 KLOL, яка слугувала своєрідним мікрокосмом для розвитку радіо, музики та рок-культури протягом років, що стала предметом нового документального фільму "Runaway Radio: Восхід та Падіння 101 KLOL FM".

У стрічці представлені інтерв'ю та архівні матеріали багатьох музикантів та професіоналів індустрії, таких як Лайл Ловетт, Дасти Хілл з ZZ Top, Мелісса Етерідж, Семмі Хагар, Кармін Аппіце і Даг Піннік (King's X), а також персонал KLOL (таких як Креш Коллінз, Оутло Дейв, Грего, Дейна Стілі та Джим Пруетт).

Джерело: Мovieweb