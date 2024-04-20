sonyazhytkova .20 апреля, 2024 5

Актор, який відомий своїми численними образами у популярному серіалі Netflix, розповів, що четвертий сезон буде надзвичайно емоційним та вражаючим.

Під час інтерв'ю для Movieweb з приводу нового фільму Hulu "The Greatest Hits", Мін натякнув на останній сезон "Академії Амбрелла", сказавши:

"Що можу вам сказати, так це те, що фінальний сезон буде неймовірно емоційним та вражаючим. Я впевнений, що прихильникам подарують відчуття повноцінного завершення історії та персонажів. Це буде прекрасне завершення всього шоу. Особливо щодо Бена, мого персонажа, протягом останніх сезонів багато питань породжувалося стосовно його долі і таємниць, що оточували його. Я вважаю, що деякі з них нарешті розкриються в останньому сезоні".

У четвертому сезоні "Академії Амбрелла" очікується збереження репутації серіалу зі складним сюжетом, що вже став його відзначеною особливістю. Стів Блэкман, який керує шоу від його початку, відіграє важливу роль як виконавчий продюсер та шоураннер. Його вплив є вирішальним на те, як пройде завершення саги про сім'ю Гаргрівс. Він зауважив, що новий сезон принесе героям незвичайні виклики через порушення хронології, створюючи напружену атмосферу та неочікувані сюжетні повороти. Блэкман сказав:

"Це факт. Однак наші герої завжди готові до викликів. Нова хронологія була встановлена Гаргрівсом, який перепрограмував Всесвіт під кінець третього сезону. Але через дії Еллісон він не міг завершити свої плани до того, як Еллісон змусила час відновитися".

Прем'єра фінального сезону "Академії Амбрелла" відбудеться на Netflix 8 серпня 2024 року.

Джерело: Мovieweb