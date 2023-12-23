sonyazhytkova .23 декабря, 2023 12

Режисер "Rebel Moon" Зак Снайдер поділився своїм бажанням зняти фільм про Джеймса Бонда, проте з несподіваним поворотом.

Після успішного проекту "Rebel Moon" Снайдер виражає бажання взятися за іще одну кінематографічну ікону - Джеймса Бонда. Незадоволений своїм вже різноманітним портфелем, який охоплює жахи, адаптації коміксів та науково-фантастичні епопеї, Снайдер розглядає легендарну франшизу у новому світлі.

Британський шпигун, відомий своєю елегантною манерою та смертельною точністю, став кінематографічним символом вже понад півстоліття, переживає ребрендінг з приходом Amazon-MGM. Снайдер, відомий своїм баченням сюжету та динамічним візуальним стилем, пропонує цікавий поворот - фільм, що концентрується на молодому Джеймсі Бонді, повідомляє The Atlantic.

Режисер планує розкрити початкові роки Джеймса Бонда, вивчаючи його "скромні коріння" та формуючі травми до становлення агентом 00. Обіцяє змінити відомий образ, дозволяючи глядачам поглянути на вразливості та етапи становлення молодого Бонда. Снайдер сказав:

"Це було б класно побачити, наприклад, 20-річного Джеймса Бонда. Ті скромні коріння, з яких він виходить. Будь-яка травма юності, яка дозволяє тобі стати Джеймсом Бондом. Тут повинно бути щось".

Ця пропозиція надходить в час, коли кінематографічний ландшафт, разом з очікуваннями глядачів, значно змінився. Традиційний образ Бонда як непохитного персонажа став об'єктом сумнівів. Сучасна аудиторія зацікавлена більш нюансованими та емоційно складними героями. Візія Снайдера для молодого Бонда обіцяє саме це, пропонуючи потенційно насичений сюжет розвитку персонажа та психологічною глибиною.

Повернення до ранніх років агента 007 не є абсолютно новою концепцією. Період перебування Деніела Крейга познайомив глядачів з більш грубим образом Бонда, починаючи з його перших місій та особистих випробувань, які його зміцнювали. Однак пропозиція Снайдера вказує на ще глибший шлях, і можливо, пропонує темніший та обґрунтований наратив, який міг би внести нові виміри в спадщину цього персонажа.

Джерело: Мovieweb