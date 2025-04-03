sonyazhytkova .3 апреля, 2025 10

Втекти неможливо – страх знайде нас у найприхованіших місцях. Серед пітьми підземних пещер відбудеться битва за життя у трейлері сиквелу індійського горрор хіта "Chhorii 2".

Стрічка вийде на Prime Video 11 квітня. Творці обіцяють ще потужніший жах та запаморочиливий досвід.

Сиквел індійського горору "Chhorii" повертає нас у світ, де межа між реальністю та потойбіччям дедалі тонша. "Chhorii 2" продовжує історію Сакші (Нушрратт Баручча), яка вже сім років намагається захистити свою доньку Ішані від зловісних духів, що колись переслідували її. Але зло не забуло – і тепер воно повертається з подвоєною силою.

Перший фільм, що є римейком "Lapachhapi" (2017), розповідав про вагітну жінку, яка опинилася в пастці серед страшних видінь та фольклорного жаху. Сиквел же занурюється ще глибше у похмурі міфи, розкриваючи нові таємниці минулого та ще моторошніші випробування для Сакші.

Режисер Вішал Фурія знову бере в руки кермо, обіцяючи ще більше напруги, страхітливих видінь та жахливих відкриттів. До акторського складу приєдналися Соха Алі Кхан, Гашмір Махаджані, Саурабх Гоял, Паллаві Аджай та інші.

А ви коли-небудь прокидалися від відчуття, що під вами тремтить земля? Або, можливо, це не землетрус, а шепіт тих, хто стоїть за порогом?

Джерело: Deadline