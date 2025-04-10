sonyazhytkova .10 апреля, 2025 7

Крістофер Лендон назвав своє звільнення з "Крику 7" вимушеним — після шквалу ненависті й погроз, які він отримав через скандальне звільнення акторки Мелісси Баррери. За словами Лендона, йому навіть погрожували вбити його дітей…

Режисер, який мав очолити сиквел культового слешара, вперше відверто розповів про моторошні події, що спонукали його відмовитися від проєкту мрії.

У нещодавньому інтерв’ю Vanity Fair Лендон зізнався: він отримував погрози смерті після того, як студія Spyglass Media Group у листопаді 2023 року звільнила акторку Меліссу Бареру — головну героїню нової трилогії — за її висловлювання на підтримку Палестини у контексті війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Багато фанатів вирішили, що саме Крістофер Лендон стояв за цим рішенням, і вилили на нього хвилю ненависті.

"Мені писали: 'Я знайду твоїх дітей і вб’ю їх, бо ти підтримуєш убивство дітей", — згадує Лендон. "Погрози були настільки серйозні, що ними займались служби безпеки студій і навіть ФБР".

Режисер неодноразово пояснював: він не мав жодного стосунку до звільнення Барери. Але це не зупинило хвилю агресії, яка накрила його з головою.

"Фанати не розуміють, як працює Голлівуд і хто приймає рішення. Тож вони просто обрали винного — мене. І пішли з ножами", — додає Лендон.

Через місяць після скандалу він офіційно оголосив про вихід з проєкту, назвавши роботу над "Криком 7" "роботою мрії, яка перетворилася на кошмар".

"Студія хотіла, щоб я залишився, але після всього пережитого я більше не міг. Я не хотів віддавати себе проєкту, де мене не поважають і не цінують. Я просто втратив любов до цієї ідеї", — зізнається режисер.

Та навіть якщо "Крик 7" справді виявиться вибуховим, шлях до нього вже став частиною темної легенди. І в тіні славнозвісної маски Гоустфейса тепер назавжди закарбовано справжній жах — не кінематографічний, а цілком реальний.

Джерело: Deadline