sonyazhytkova .2 октября, 2024 10

Гігант стримінгових послуг опублікував яскраве коротке відео до нового фільму братів Руссо, де головні ролі виконали Міллі Боббі Браун, Кріс Пратт і Джонатан Ке Кван.

У "Електричному штаті" Міллі Боббі Браун грає підлітка Мішель, яка подорожує західними штатами США в компанії загадкового робота та ексцентричного мандрівника, що шукає її молодшого брата. Джонатан Ке Кван виконує роль доктора Амхерста, важливого персонажа, який допомагає Мішель у пошуках, а Кріс Пратт – це Кітас, колишній військовий, що став далекобійником.

Цей дистопічний науково-фантастичний фільм розгортається в альтернативній реальності, де ранні анімаційні персонажі Walt Disney для Діснейленду зробили "несподівано великий крок уперед", що призвело до виникнення розумних роботів, які врешті-решт повстали проти своїх творців. Сценарій створили Крістофер Маркус і Стівен МакФілі, які також працювали над "Месниками: Завершення", адаптувавши його з однойменного роману 2018 року Саймона Сталенгага.

У фільмі також можна побачити Стенлі Туччі в ролі технічного гуру Ітана Скейта, Вуді Нормана в ролі брата Мішель, Мартіна Клебби, а також Джанкарло Еспозіто в ролі полковника Бредбері, роботизованого мисливця за головами. Крім того, голоси різних роботів озвучили такі зірки, як Джейсон Александер, Брайан Кокс, Дженні Слейт, Ентоні Маки, Біллі Боб Торнтон, Алан Тюдік та Вуді Гаррельсон, який, до речі, надав свій голос гігантському роботу у вигляді популярного американського персонажа містера Пінаклера.

"Електричний штат" обіцяє стати захоплюючим кіно досвідом і вийде на Netflix у березні 2025 року, привносячи нові горизонти в жанр наукової фантастики. Приготуйтеся до подорожі у світ, де технології та людство зливаються в незвичних і вражаючих формах.

Джерело: Gamesradar