Таня Гончаренко .29 сентября, 2021 7

Сериал "Закон и порядок", который насчитывает 20 сезонов снова вернется спустя 11 лет перерыва. Об этом сообщила продюсерская компания Wolf Entertainment, которая ответственная за выпуск криминального сериала.

Напомним, релиз первого сезона состоялся в 1990 году, в 2010 году вышел последний эпизод 20го сезона. На этом этапе проект считался закрытым, пока в этом году небыло принято решение снять 21й сезон.

Правда, о новом сезоне ничего неизвестно, кроме того, что права на показ нового сезона в США получил телеканал NBC. Ни когда начнутся съемки, ни об актерском составе, ни тем более о дате премьерые не сообщается.

Единственное, продюсеры проекта, в новом сезоне продолжат показывать "две раздельные, но одинаково важные группы: полицейских, расследующих преступления, и окружных прокуроров, привлекающих нарушителей к ответственности".