sonyazhytkova .28 мая, 2024 10

В нещодавньому інтерв'ю Сарандос відкинув побоювання, що ШІ позбавить людей роботи, і наголосив на тому, що технологічний прогрес сприяє розвитку творчої діяльності.

"Я більше вірю в людей. Я не думаю, що програма на базі ШІ напише кращий сценарій, ніж талановитий письменник, чи зможе замінити чудову акторську гру, або що ми не зможемо відрізнити це", - сказав він у інтерв'ю для The New York Times. "ШІ не забере вашу роботу. Але людина, яка добре використовує ШІ, може це зробити".

"Використання об'ємних сцен не витіснило зйомки на місці. Сценаристи, режисери та монтажери будуть використовувати ШІ як інструмент для покращення своєї роботи та підвищення ефективності", - додав він. "І в кращому випадку, це дозволить створити на екрані те, що раніше було неможливим".



"Згадайте, як усі боролися з домашнім відео. Протягом кількох десятиліть студії не хотіли ліцензувати фільми для телебачення", - зазначив він. "Кожен технологічний прорив у розважальній індустрії спочатку зустрічав опір, а потім сприяв зростанню бізнесу. Я не думаю, що цього разу буде інакше".

Джерело: Deadline