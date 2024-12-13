sonyazhytkova .13 декабря, 2024 7

Ігровий проєкт "Squid Game: Unleashed" буде доступний безкоштовно на обмежений час і вже наступного вівторка розпочне захоплюючу гру в жанрі "party royale".

Цей крок є частиною стратегічного розвитку Netflix у відеоіграх, що розпочався кілька років тому. Тепер компанія пропонує ігри як безкоштовний мобільний додаток для своїх підписників. Після кількох експериментів із більш масштабними проєктами, Netflix орієнтується на легкі та доступні ігри, пов'язані з відомими серіалами та фільмами. І, звісно, одним із найбільших хітів є "Squid Game", який став найбільш переглядуваним серіалом в історії платформи. Другий сезон вийде вже 26 грудня.

Netflix вирішив зробити "Squid Game: Unleashed" доступною для всіх, дозволивши гравцям будь-якого статусу отримати доступ до гри безкоштовно, що є новим для платформи. Гра дасть змогу користувачам відчути себе учасниками культових ігор серіалу, таких як "Glass Bridge" та "Red Light Green Light", обіцяючи напружену боротьбу і шалений адреналін у святковий сезон.

Гравців чекають небезпечні випробування, подібні до тих, що вони бачили в серіалі, а також нові ігри, натхненні дитячими розвагами. Задати питання, чи зможете ви вийти з цих випробувань живим, буде головною інтригою цієї багатокористувацької гри.

Джерело: Deadline