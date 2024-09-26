sonyazhytkova .26 сентября, 2024 6

Акторка, відома своїми ролями в незалежному кіно, розповіла, що прагне більш масштабних проєктів.

В інтерв'ю LA Times Сірша Ронан поділилася своєю мрією зіграти лиходійку в майбутньому фільмі про Джеймса Бонда. "Я б із задоволенням втілила на екрані антагоністку в Бонді," – зізналася акторка, додаючи, що прагне спробувати себе у масштабних та гучних проєктах.

Проте її бажання поки на паузі, оскільки новий фільм про Джеймса Бонда ще не планують знімати, а вибір головного актора, попри чутки про Аарона Тейлора-Джонсона, досі не зроблено.

Ронан також згадала в інтерв'ю для Total Film, що після невдалої спроби отримати роль у "Гобіті" вона прагне зніматися у блокбастерах: "Я не вважаю, що акторів потрібно обмежувати одним жанром. Хоча мені подобаються серйозні драми, я вже зробила багато подібних робіт. Тепер мені хочеться зіграти у великому фільмі".

У найближчому майбутньому Сіршу можна буде побачити в драмі "The Outrun" режисерки Нори Фінгшайдт, яка дебютувала на кінофестивалі Sundance. Також вона зіграє у новій історичній стрічці Стіва МакКвіна "Blitz", де постане в образі матері, яка шукає свого сина під час Другої світової війни.

"The Outrun" вийде у британський прокат 27 вересня, а "Blitz" з'явиться на платформі Apple TV Plus 22 листопада.

Джерело: Gamesradar