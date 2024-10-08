sonyazhytkova .8 октября, 2024 11

Зірка фільму "Леді Берд" нещодавно підтвердила чутки про те, що їй пропонували роль у стрічці Marvel "Чорна Вдова" 2021 року. Зрештою, цю роль виконала Флоренс П'ю, яка також грала з Ронан у "Маленьких жінках".

Під час інтерв'ю на подкасті Happy Sad Confused ведучий Джош Горовіц запитав Ронан, чи справді їй пропонували роль Єлєни. На це акторка відповіла жартом: "Як ви про це дізналися?". Така реакція лише підживила чутки, а Горовіц жартівливо додав: "Добре, я сприйму ваше мовчання як відповідь".

На запитання, чи є у неї якісь упередження щодо фільмів Marvel, Ронан сказала: "Я не бачу себе в Marvel. Це просто не моє... Ні, я б радше зіграла в фільмі про Джеймса Бонда".

Ронан підкреслила, що позитивно ставиться до кіновсесвіту Marvel і вважає їхні роботи вражаючими. Вона зазначила, що прагне брати участь у масштабних проєктах, зокрема, згадала бажання зніматися у великих фільмах. Хоча акторка й цінує незалежне кіно, в сучасній нестабільній кіноіндустрії для неї важливо, щоб робота досягала широкої аудиторії.

Ронан також поділилася, що з нетерпінням чекає можливості долучитися до амбітних проєктів на кшталт "Барбі" Грети Гервіг і хотіла б спробувати себе в мюзиклах та інших масштабних постановках.

Флоренс П'ю, яка зрештою зіграла Єлєну Бєлову, продовжила розвивати цей персонаж у серіалі Disney+ "Haweye" і знову з’явиться в образі Єлєни у майбутньому фільмі Marvel "Громовержці", прем'єра якого запланована на 2 травня 2025 року.

Джерело: Deadline