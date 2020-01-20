Американская продюсерская гильдия назвала лауреатов своей премии. Лучшим фильмом года стала военная драма Сэма Мендеса «1917», рассказывающая о Первой мировой.
Это означает, что теперь картина Мендеса является самым вероятным претендентом на «Оскар» в категории «лучший фильм года». Победа на вручении наград гильдии, безусловно, не есть стопроцентной гарантией оскаровского триумфа, однако в большинстве случаев лауреаты совпадают.
Лучшей анимацией оказалась «История игрушек 4». Лучшей документалкой —
Напомним, победители «Оскара» станут известны 9 февраля.