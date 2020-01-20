Анастасия Лях .20 января, 2020 4

На фото: Кадр из фильма "1917"

Американская продюсерская гильдия назвала лауреатов своей премии. Лучшим фильмом года стала военная драма Сэма Мендеса «1917», рассказывающая о Первой мировой.

Это означает, что теперь картина Мендеса является самым вероятным претендентом на «Оскар» в категории «лучший фильм года». Победа на вручении наград гильдии, безусловно, не есть стопроцентной гарантией оскаровского триумфа, однако в большинстве случаев лауреаты совпадают.

Лучшей анимацией оказалась «История игрушек 4». Лучшей документалкой — «Аполлон-11» . Лучшим сериалом были названы «Наследники», а лучшим мини-сериалом — «Чернобыль».

Напомним, победители «Оскара» станут известны 9 февраля.