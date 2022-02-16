Таня Гончаренко .16 февраля, 2022 6

Наконец объявлена дата выхода долгожданного третьего сезона черной комедии "Барри", - сообщает Deadline.

Премьера третьего сезона переносилась множесвто раз из-за пандемии. Наконец, датой релиза назвали 24 апреля 2022 года.

Новый сезон насчитывает 8 серий и расскажет о том, как главный герой Барри Беркман, работающий наемным убийцей, отчаянно пытается оставить свое преступное прошлое позади в пользу новообретенной страсти - театральной сцены.

Напомним, "Барри" создан Алеком Бергом и Биллом Хейдером, исполняющим ведущую роль.

"Нам еще многое предстоит исследовать. Его собственный тупейший способ войти в контакт с самим собой в конечном итоге ранит многих. Я не думаю, что он понимал, до какой степени он причиняет людям боль, так что в этом сезоне ему придется научиться не делать этого" - сказал Хейдер о развитии своего персонажа в новом сезоне.

В сериале также снимаются Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган и Генри Уинклер.