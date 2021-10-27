Как пишет Deadline, сиквел «Дюны» Дени Вильнева уже запущен в производство и даже обзавелся датой релиза.
Продолжение выйдет на экраны 20 октября 2023 года. Исполнители ведущих ролей, включая Тимоти Шаламе и Зендаю, вернутся к своим образам, а в режиссерское кресло вернется Дени Вильнев.
Напомним, первая «Дюна» вышла на мировые экраны в середине сентября, но до американского проката
Также сообщается, что относительно сиквела студии Warner и Legendary подписали новый контракт, согласно которому продолжение дилогии выйдет эксклюзивно в кинотеатрах, то есть без параллельного релиза на потоковом сервисе.