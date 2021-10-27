Анастасия Лях .27 октября, 2021 5

Как пишет Deadline, сиквел «Дюны» Дени Вильнева уже запущен в производство и даже обзавелся датой релиза.

Продолжение выйдет на экраны 20 октября 2023 года. Исполнители ведущих ролей, включая Тимоти Шаламе и Зендаю, вернутся к своим образам, а в режиссерское кресло вернется Дени Вильнев.

Напомним, первая «Дюна» вышла на мировые экраны в середине сентября, но до американского проката из-за пандемии добралась только сейчас, в конце октября, и параллельно получила релиз на стриминге HBO Max. Несмотря на онлайн-доступ , фильм сумел заработать в стартовый уикенд на домашних экранах 40 миллионов долларов. И это оказался лучший домашний старт проектов Warner в пандемический период.

Также сообщается, что относительно сиквела студии Warner и Legendary подписали новый контракт, согласно которому продолжение дилогии выйдет эксклюзивно в кинотеатрах, то есть без параллельного релиза на потоковом сервисе.