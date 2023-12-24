sonyazhytkova .24 декабря, 2023 3

Таємниця смерті актора, яка вразила всіх - розкрита.

За інформацією, отриманою від Служби актових записів Лос-Анджелеської області, зірка "Love Story" померла від "загальної серцевої недостатності". Запис також вказує, що основною причиною була кардіоміопатія, хвороба серцевого м'язу. Інших причин не було зазначено.

Про це повідомив портал The Blast, отримавши копію акта.

В О'Ніла тривалий час були проблеми зі здоров'ям. Йому поставили діагноз раку передміхурової залози в 2012 році та хронічного лейкозу в 2001 році. Він помер 8 грудня у віці 82 років.

Раяна О'Ніла визнали завдяки ролі в фільмі 1970 року "Love Story", що принесла йому номінацію на премію Оскар. Також він грав у двох стрічках із Барброю Стрейзанд ("What’s Up Doc?" та "The Main Event"). Актор прославився у комедії "Paper Moon" (1973), де він ділив екран зі своєю дочкою Тейтум О'Ніл.

Популярність легенді також принесла тривала участь у кримінальному драматичному серіалі Fox під назвою "Кості".

Покійний актор похований на кладовищі Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park поруч з Університетом Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

Джерело: Deadline