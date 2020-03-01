Анастасия Лях .1 марта, 2020 4

Во Франции состоялась церемония вручения национальной кинопремии «Сезар», которую называют «французским Оскаром», сообщает Deadline.

Лучшей картиной 2019 года стала криминально-полицейская драма «Отверженные» режиссера Ладжа Ли, повествующая о работе отдела по борьбе с преступностью в пригороде Парижа и делающая отсылки к одноименному роману Виктора Гюго.

Роман Полански был назван лучшим режиссером за работу над костюмной историко-юридической драмой «Офицер и шпион», основанной на знаменитом «деле Дрейфуса» (которая буквально на днях вышла в украинский прокат). Однако на церемонию Полански не приехал из-за обвинений в изнасиловании и угроз со стороны активистов, пообещавших «публичную расправу».

Лучшим фильмом на иностранном языке признали, конечно же, южнокорейских «Паразитов».