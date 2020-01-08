Анастасия Лях .8 января, 2020 3

На фото: Кадр из фильма "Джокер"

Британская киноакадемия объявила номинантов на свою премию за ушедший 2019 год. За звание лучшего фильма сразятся «Джокер», «Ирландец», «Однажды в Голливуде», «1917» и южнокорейские «Паразиты».

Лучшим режиссером могут стать аналогично Тодд Филлипс («Джокер»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»), Сэм Мендес («1917») и Пон Джун-хо («Паразиты»).

В категориях «лучший актер» и «лучшая актриса» представлены Хоакин Феникс («Джокер»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Тэрон Эджертон («Рокетмен»), Джонатан Прайс («Два папы») и Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон ( «Секс-бомба» ), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Джесси Бакли («Дикая Роза») соответственно.

Весь список номинантов доступен на официальном сайте премии. Награждение победителей состоится 2 февраля.