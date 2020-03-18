Анастасия Лях .18 марта, 2020 9

Церемония награждения антипремией не состоялась из-за пандемии, но организаторы объявили лауреатов на ютуб-канале .

Как и следовало ожидать, триумфатором «Золотой малины» 2020 стала экранизация бродвейского мюзикла «Кошки», главную роль в которой исполнила Тейлор Свифт, а режиссером выступил Том Хупер. Лента была признана худшим фильмом года, а также победила в категориях «худшая режиссура», «худший сценарий», «худшие мужская и женская роли второго плана», «худший экранный тандем».

Худшими актером и актрисой стали Джон Траволта и Хилари Дафф. В номинации «худший сиквел, приквел, ремейк» победил боевик «Рэмбо: Последняя кровь». А приз за восстановление репутации достался Эдди Мерфи, хотя награду пророчили Адаму Сэндлеру за роль в «Неограненных драгоценностях».