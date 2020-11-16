Анастасия Лях .16 ноября, 2020 10

Сильвестр Сталлоне присоединился к актерскому составу фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Об этом в Инстаграме сообщил режиссер проекта Джеймс Ганн.

Напомним, новый «Отряд самоубийц» является одновременно и сиквелом, и перезагрузкой фильма 2016 года выпуска, который был снят Дэвидом Эйром и разгромлен критиками. Над новой версией работает постановщик «Стражей галактики» Джеймс Ганн, который к старому актерскому составу присоединил новых звезд, в числе которых Идрис Эльба, Джон Сина, Майкл Рукер и, как теперь выяснилось, Сильвестр Сталлоне.

Напомним, что в небольшой роли Сталлоне уже появлялся у Джеймса Ганна в «Стражах галактики 2». Надо полагать, в «Отряде самоубийц» его роль также будет походить скорее на камео, чем на полноценное участие.

В настоящее время «Миссия навылет» находится на стадии постпродакшена. Ее премьера запланирована на август 2021.