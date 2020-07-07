Анастасия Лях .7 июля, 2020 8

На фото: Кадр из фильма "Рокки 4"

Неожиданно Сильвестр Сталлоне, общаясь с фанатами в Твиттере, заявил о намерении выпустить режиссерскую версию четвертого «Рокки».

Напомним, «Рокки 4» вышел в 1985 году. В этой части знаменитой боксерской франшизы Рокки Бальбоа вышел на ринг с российским боксером Иваном Дрого (Дольф Лундгрен) после того, как тот убил нокаутом Аполло Крида.

Также напомним, что в фильме «Крид 2» Адонис Крид, сын Аполло, столкнулся на ринге с сыном Дрого.

Когда выйдет режиссерская версия четвертого фильма, пока неизвестно. Но Сталлоне обещает, что она будет «потрясающей».