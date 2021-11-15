Таня Гончаренко .15 ноября, 2021 4

После долгого молчания, сценарист и режиссер Стивен Найт наконец сообщил, стоит ли ждать продолжения полюбившегося всем сериала с участием Тома Харди - пишет Collider.

По словам Найта сериал не только продлен на второй сезон, но уже даже ведется работа над его сценарием. Почти готовы 6 серий из 8, в которых раскроются дальнейшие приключения Джеймса Делейни и его друзей.

Напомним, первый сезон "Табу" вышел в 2017 году и мгновенно завоевал любовь зрителей. Причиной по которой так долго небыло известий о дальнейшей судьбе сериала является невероятно плотный график Тома Харди.

После выхода первого сезона у актера не было свободного времени, чтобы поучаствовать в съемках продолжения. По словам сценариста и режиссера, окно в его графике появится не ранее 2023 года.