Таня Гончаренко .29 августа, 2021 7

На фото: Келвин Харрисон и Аарон Пьер

Как сообщает Deadline Муфасу озвучит Аарон Пьер ("Время"), а его брата Шрама (настоящее имя Таку) — Келвин Харрисон ("Волны").

Кому достались другие роли пока неизвестно. Режиссером выступит оскароносный Барри Дженкинс.

Ранее, картина позиционировалась как "продолжение" фильма 2019 года. Теперь же, сообщается, что лента станет приквелом. Сюжет расскажет о происхождении и детстве Муфасы, при этом, основная история фильма будет продолжаться.

Оригинальный мультфильм "Король Лев" вышел в 1994 году. В 2019 году Disney выпустила полнометражный ремейк от режиссера Джона Фавро, который заработал в прокате более 1,6 млрд долларов, став при этом самым кассовым мультфильмом в истории.

Названия и даты выхода у приквела ещё нет.