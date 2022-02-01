Таня Гончаренко .1 февраля, 2022 7

Фильм "Глубокие воды", премьера которого много раз переносилась по причине пандемии, наконец-то получил дату премьеры в Украине.

Эротический триллер с Беном Аффлеком и Аной де Армас в главных ролях выйдет в украинских кинотеатрах 18 марта.

Фильм является экранизацией бестселлера Патриции Хайсмит, подарившей миру "Талантливого мистера Рипли".

Режиссером картины "Глубокие воды" выступил Эдриан Лайн, автор таких хитов как "9 с половиной недель", "Роковое влечение" и "Непристойное предложение".

Фильм рассказывает о внешне благополучной супружеской паре, в отношениях которой все слишком сильно запуталось. Мелинда (де Армас) демонстративно изменяет мужу, а Вик (Аффлек) игнорирует ее неверность. Так продолжается до момента, пока одного из любовников героини не находят мертвым. С этого момента супругов начинают затягивать глубокие воды подозрений и лжи.

Напомним, съемки триллера закончились еще в 2019 году, но из-за начала пандемии его релиз отложили до лучших времен. Переносы дат так затянулись, что в конце декабря 2021 года студия 20th Century Studios убрала "Глубокие воды" из графика кинотеатральных релизов. По этой причине, в США фильм выйдет сразу на стриминге.