Анастасия Лях .27 мая, 2020 5

Мы уже писали, что Том Круз снимется в фильме, съемки которого пройдут в настоящем космосе. Теперь у амбициозного проекта появился постановщик.

Как сообщает Deadline, режиссурой займется Даг Лайман, ранее снявший Круза в фантастическом экшене «Грань будущего» (у которого, к слову, должен быть сиквел в обозримом будущем).

О проекте пока мало что известно. У него нет названия и нет никаких намеков на сюжет. Разрабатывается он при поддержке НАСА и компании Илона Маска SpaceX. Как оказалось, Лайман был приписан к нему с самого начала и вместе с Крузом развивал идею.