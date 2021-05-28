Анастасия Лях .28 мая, 2021 4

Сайт CinemaBlend узнал, по какой причине постановщик первого «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон не сел в режиссерское кресло сиквела.

Напомним, ранее сообщалось, что между Дерриксоном и руководством Marvel возникли творческие разногласия: они по-разному видели концепцию продолжения. В итоге Дерриксон остался продюсером проекта, а режиссером студия назначила Сэма Рэйми.

Так вот теперь ситуация прояснилась более подробно. Творческие разногласия действительно были. Однако Скотт Дерриксон готов был уступить и снять сиквел так, как хотели студийные боссы. Но в то же время у него на руках был сценарий таинственного триллера про мобильник «Черный телефон», которым он сильно загорелся и в работе над которым у него была полная творческая свобода. И в итоге Дерриксон выбрал маленький проект вместо марвеловского блокбастера.

Напомним, сиквел «Доктора Стрэнджа» получил подзаголовок «В мультивселенной безумия». Его релиз запланирован на 24 марта 2022.